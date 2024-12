Hamburgs Film- und Theaterwelt trauert um Hannelore Hoger Stand: 27.12.2024 07:48 Uhr Trauer um Hannelore Hoger. Die Schauspielerin Hannelore Hoger ist im Alter von 82 Jahren in ihrer Heimatstadt Hamburg gestorben. Das berichten mehrere Medien.

Bekannt wurde Hannelore Hoger vor allem als Kommissarin "Bella Block" in der gleichnamigen ZDF-Serie. In der Rolle steckte auch ein bisschen von ihr selbst, erzählte Hoger auf dem roten Sofa im NDR vor drei Jahren. Hannelore Hoger spielte auch etliche Theaterrollen und sprach Hörbücher ein.

Geboren in Hamburg

Hannelore Hoger wurde 1942 in Hamburg geboren. Ihr Vater war Schauspieler und Inspzient am Ohnsorg-Theater. Sie absolvierte an der Hochschule für Musik und Theater in der Hansestadt ihre Schauspielausbildung. Seit 1961 stand sie auf vielen deutschen Bühnen. Sie arbeite auch mit dem Regisseur Peter Zadek zusammen, mit dem sie 1972 nach Bochum ging.

"Bella Block" seit 1994

Hoger spielte in zahlreichen Kinofilmen mit wie „Rossini“ von Helmut Dietl und dem Remake der „Zürcher Verlobung“ von 2007 mit. Ihre bekannteste Fernsehrolle "Bella Block" spielte sie von 1994 bis 2018.

