Hamburgs FDP diskutiert über Wahlergebnis und wählt neuen Vorsitzenden Stand: 13.04.2025 16:19 Uhr Die Hamburger FDP hat einen neuen Landesvorsitzenden: Finn Ole Ritter übernimmt die Führung des Landesverbands. Die bittere Wahlniederlage dominierte den FDP-Landesparteitag am Sonntag.

2,3 Prozent in der Bürgerschaftswahl - über die Gründe für dieses katastrophale Ergebnis debattierten die Freien Demokraten am Sonntag im Besenbinderhof lebhaft und oft auch emotional. Ein möglicher Grund: Die Mitte der Gesellschaft habe Angst, so der ehemalige Bundestagsabgeordnete Michael Kruse. Bei Krieg und Zukunftssorgen sterbe die Liberalität. Oder weil man als die Partei der Reichen und der Porschefahrer angesehen werde, sagten andere.

Für die FDP-Führung auf Bundesebene gab es harte Kritik. Viele Delegierte benannten aber auch klare Probleme in Hamburg, etwa zu wenig Koordination im Wahlkampf. Ein Redner sprach von sieben unterschiedlichen FDP-Plakaten auf einer 300-Meter-Strecke.

Finn Ole Ritter soll Partei aus der Krise führen

Jetzt soll der neue Landesvorsitzende Finn Ole Ritter den Hamburger Landesverband aus der Krise führen. Er war von 2011 bis 2015 stellvertretender Vorsitzender der Bürgerschaftsfraktion und ist derzeit Fraktionsvorsitzender im Bezirk Wandsbek. Ritter erhielt 151 von 170 Stimmen und damit 89 Prozent, wie ein Parteisprecher mitteilte. Die ehemalige Vorsitzende Sonja Jacobsen und ihre Stellvertreterin Katarina Blume waren nicht wieder zur Wahl angetreten.

