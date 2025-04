Hamburgs Datenschutzbeauftragter warnt vor Gesichtserkennung Stand: 02.04.2025 14:25 Uhr Hamburgs Datenschutzbeauftragter warnt vor dem Einsatz von Systemen zur Gesichtserkennung auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Das Thema spielt gerade eine Rolle bei den Berliner Koalitionsverhandlungen zur Inneren Sicherheit.

Es könnte Leben retten, wenn es gelingt, das Gesicht eines Terrorverdächtigen in einer Menschenmenge zu erkennen und so möglicherweise einen Anschlag zu verhindern. Technisch ist das mit Videokameras und entsprechender Software möglich. Und politisch ist es offenbar bei den künftigen Regierungspartnern in Berlin auch gewollt.

Kritik von Hamburgs Datenschutzbeauftragten

Hamburgs Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs sieht das aber kritisch, selbst wenn es nur um den Einsatz bei schweren Straftaten geht, wie er bei der Vorstellung des Jahresberichts am Mittwoch deutlich machte. Denn dazu können nach jetziger Rechtslage nicht nur Terrorismus oder Mord gezählt werden, sondern auch Hehlerei oder illegales Glücksspiel.

Klare Grenzen für Einsatz von Gesichtserkennung gefordert

Ganz aktuell werden sogenannte Klimakleber von der Staatsanwaltschaft München wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Das könnte als Rechtfertigung zur Gesichtserkennung auf allen Klimademonstrationen genutzt werden, fürchtet Fuchs. Er fordert klare und enge Grenzen für den Einsatz von Gesichtserkennung, damit sich Bürgerinnen und Bürger weiter frei von Überwachung im öffentlichen Raum bewegen können.

Rekord bei Datenschutzverletzungen

Die Zahl der gemeldeten Datenschutzverletzungen und Beschwerden in Hamburg ist im vergangenen Jahr auf einen Höchststand gestiegen. Insgesamt seien 4.237 Fälle eingegangen, wie Fuchs bei der Präsentation des jüngsten Datenschutzberichts sagte. Das seien 201 mehr als im Jahr zuvor.

Bußgelder in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro

Auch die Bußgelder wegen Verstößen gegen den Datenschutz stiegen im vergangenen Jahr mit rund 1,2 Millionen Euro auf eine Rekordhöhe. Besonders ein Fall hat die Summe in die Höhe getrieben. Allein 900.000 Euro Strafe musste ein Hamburger Inkasso-Unternehmen zahlen, weil es sich nicht an Löschfristen gehalten hatte. Bis zu fünf Jahre lang dürfen personenbezogen Daten aufbewahrt werden - bei der betroffenen Firma aber lag eine sechsstellige Zahl solcher Datensätze teils zehn Jahre lang auf dem Server.

AUDIO: Hamburgs Datenschutzbeauftragter legt Bericht vor (1 Min) Hamburgs Datenschutzbeauftragter legt Bericht vor (1 Min)

Zahl der Cyber-Angriffe steigt

Nicht nur solche Verstöße beschäftigen den Landesbeauftragten für Datenschutz, Thomas Fuchs: In Hamburg steigt auch die Anzahl der Cyber-Angriffe, bei denen es die Täter gezielt auf solche persönlichen Daten abgesehen haben. Von den 960 registrierten Datenlecks im vergangenen Jahr waren fast 30 Prozent auf Cyber-Angriffe zurückzuführen. Im Vorjahr waren es noch 26 Prozent.

Hotels als Ziel von Datenräubern

Besonders häufig betroffen sind demnach Hamburger Hotels, bei denen die Täterinnen und Täter an Namen, Reise- und Kreditkartendaten kommen wollen. Eine Konsequenz aus diesem Trend habe der Datenschutzbeauftragte jedoch schon jetzt gezogen: Das Technikreferat sei personell verstärkt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.04.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Datenschutz