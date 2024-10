Hamburgische Bürgerschaft debattiert über Wirtschaftspolitik

Stand: 16.10.2024 15:22 Uhr

Am Mittwoch hat die Bürgerschaft über die wirtschaftliche Lage von Hafen, Flughafen und Industrie in Hamburg debattiert. In einer Aktuellen Stunde dazu forderte die CDU einen Neustart für den Wirtschaftsstandort.