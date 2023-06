Hamburgische Bürgerschaft debattiert über Erbschaftssteuer

Bürgerschaft debattiert über Erbschaftssteuer

Stand: 21.06.2023 19:57 Uhr

In der Hamburgischen Bürgerschaft haben die Fraktionen am Mittwoch über die Erbschafts- und Schenkungssteuer diskutiert. Die Linksfraktion will Steuerprivilegien für Reiche abschaffen. Auch SPD und Grüne wollen mehr Steuergerechtigkeit.