Hamburger gewinnt 117 Millionen Euro im Eurojackpot Stand: 05.08.2023 16:30 Uhr Ein 36-Jähriger aus Hamburg hat den Eurojackpot geknackt und kann sich über 117 Millionen Euro freuen. Es handelt sich um den höchsten Lotteriegewinn, der jemals nach Hamburg gegangen ist.

Mit den Gewinnzahlen 3, 17, 19, 32, 38 und den beiden Eurozahlen 6 und 7 lag nach zehn Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft beim Eurojackpot richtig, wie Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. "Das ist der bisher höchste erzielte Lotteriegewinn in der Hansestadt", hieß es.

Deutscher Lottorekordgewinn liegt bei 120 Millionen Euro

Den deutschen Lottorekordgewinn halten mit 120 Millionen Euro nach wie vor Spieler aus Berlin (November 2022) und Schleswig-Holstein (Juni 2023). Ein dreistelliger Millionengewinn wurde bislang erst fünf Mal bei Eurojackpot ausgeschüttet. Dreimal gab es die 120 Millionen als Gewinnsumme, zweimal ging diese nach Deutschland. In der Liste der höchsten Lotteriegewinne liegt der aktuelle Betrag von 117 Millionen Euro auf dem vierten Platz.

Der Eurojackpot ist eine europäische Lotterie an der 18 Länder teilnehmen. Sie wird koordiniert von Westlotto in Münster. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.

