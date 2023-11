Hamburger Winterdom mit neuen Attraktionen Stand: 08.11.2023 14:54 Uhr Der Hamburger Winterdom startet am 10. November und geht bis zum 10. Dezember. Besucherinnen und Besucher erwarten neue Attraktionen.

Mehr als 50 verschiedene Fahrattraktionen und Laufgeschäfte sollen für Nervenkitzel sorgen. Eine Neuheit ist dabei die XXL-Pendelschaukel "Air Power". Sie schwingt nicht wie üblich nach links und rechts, sondern von vorne nach hinten und das 21 Meter hoch über den Köpfen der Zuschauenden hinweg. Ein weiterer Höhepunkt ist der Ghost Rider. Die Fahrweise ähnelt der eines Break Dancers. Allerdings überschlagen sich die frei schwingenden Gondeln mit Fliehkräften bis zu 4G seitlich. Zudem wird eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreicht.

Spektakuläre Video- und Lichtprojektion

Beim Winterdom ist auch die Wilde Maus XXL dabei, die sonst zu dieser Jahreszeit im Hyde Park in London gastiert. Zudem locken einige Events: Unter anderem wird auf dem Dom eine spektakuläre Video- und Lichtprojektion an der Westseite des Bunkers zu sehen sein. Rund um die Dom-Meile wird es 15 Ständer mit QR-Codes geben. Darüber können die Besucherinnen und Besucher mehr zur Geschichte des Doms erfahren.

Gruselparade und Laternelaufen

Am 15. November gibt es zudem eine Gruselparade. Wer will, kann sich verkleiden und Kinder bis 12 Jahre können dort geschminkt werden. Eine Woche später, am 22. November, steht das Lichter - und Laternelaufen an. Am 6. Dezember besucht der Nikolaus den Winterdom.

Drei Feuerwerke beim Winterdom

Die Preise werden ähnlich ausfallen wie beim Sommerdom. Zudem wird es traditionell drei Feuerwerke geben. Und jeden Mittwoch lockt der Familientag mit ermäßigten Preisen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.11.2023 | 16:00 Uhr