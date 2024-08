Hamburger Verkehrsbehörde: Weniger falsch abgestellte E-Scooter Stand: 31.08.2024 06:00 Uhr Wild abgestellte Elektrokleinroller sind für Viele ein großes Ärgernis. Laut Verkehrsbehörde gehen die Beschwerden über die sogenannten E-Scooter in Hamburg aber deutlich zurück. Sie richtet immer mehr offizielle Abstellzonen ein.

Illegal abgestellte E-Scooter sind Stolperfallen und verstopfen die Fußwege. Die Polizei zählt nun aber deutlich weniger Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Rund 300 Ordnungswidrigkeiten mit E-Scootern

Hamburgs Verkehrsbehörde vergleicht die Juli-Monate, wenn besonders viele Kleinroller unterwegs sind: Vor zwei Jahren gab es noch 900 Ordnungswidrigkeiten, letztes Jahr gab es 400 und dieses Jahr rund 300 Ordnungswidrigkeiten wegen falsch abgestellter E-Scooter.

Geldstrafe bei falsch abgestellten E-Scootern

Seit drei Jahren dürfen die Mitarbeitenden des Landesbetriebs Verkehr in Bewohnerparkgebieten die Scooter umstellen und die Verleihbetriebe zur Kasse bitten.

Zudem sind die E-Scooter mit Satellitenortung ausgestattet. In der Nähe von Gewässern und Fußgängerzonen kann die Ausleihe nicht beendet werden - die Uhr läuft weiter. Das gilt auch, wenn sie neben klar markierten Abstellzonen stehen gelassen werden.

Sieben weitere Abstellzonen geplant

Zwei weitere Zonen sollen nun im Bezirk Bergedorf an der S-Bahn-Haltestelle Allermöhe hinzukommen. Fünf weitere folgen: zwei an der Messe, den Landungsbrücken, der Karolinenstraße und an der Bernhard-Nocht-Straße.

Zahl der Unfälle mit E-Scootern in Hamburg steigt

Die Zahl der Unfälle mit den rund 19.000 Mietrollern in Hamburg steigt weiter. Um den Scooter-Gebrauch zu ordnen, wurde die Anzahl der Fahrzeuge innerhalb des Ring 2 auf 1.000 Stück für jeden der vier Anbieterbetriebe begrenzt. Außerdem wurden Fuß-Patrouillen der Anbieterbetriebe eingerichtet.

