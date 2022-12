Hamburger Verbraucherzentrale bekommt mehr Geld Stand: 22.12.2022 06:52 Uhr Die Hamburger Verbraucherzentrale bekommt mehr Geld. In den kommenden zwei Jahren wird die Arbeit der Verbraucherschützer mit zusätzlich 685.000 Euro gefördert. Das hat die Hamburgische Bürgerschaft beschlossen.

Mit dem Geld sollen die Büros der Verbraucherzentrale in strukturell besonders schwachen Stadtteilen finanziell unterstützt werden - und zwar in Billstedt/Horn, in Harburg, in Lurup und im Osdorfer Born. Seit fünf Jahren ist die Verbraucherzentrale dort mit kleineren Quartierbüros vertreten. Dort hat man festgestellt, dass regelmäßige Sprechstunden und Informationen besonders nachgefragt sind. Die Quartiersbüros der Verbraucherzentrale würden vor Ort "schnell und unbürokratisch" helfen, hieß es. 285.000 Euro zusätzlich bis 2024 gibt es für die Verbraucherzentrale in diesen Stadtteilen.

Mehr Geld für Digitalisierung

Und 400.000 Euro mehr gibt es ebenfalls für zwei Jahre für weitere digitale Angebote der Verbraucherschützer. Das sind zum Beispiel Online-Sprechstunden oder auch Online-Terminbuchungen. So könne die Verbraucherzentrale künftig "noch besser für die Menschen erreichbar sein, auf digitalem Wege und direkt vor Ort in ihrem Quartier", sagte Vorstand Michael Knobloch.

