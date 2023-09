Hamburger Umweltbehörde will Freilaufflächen für Hunde einschränken

Umweltbehörde will Freilaufflächen für Hunde einschränken Stand: 11.09.2023 20:01 Uhr Die Hamburger Umweltbehörde will die Hundefreilauf-Flächen in Parks deutlich einschränken. Wie das Hamburg Journal im NDR Fernsehen erfuhr, sollen Hunde dort wieder angeleint laufen. Begründet wird dies mit vielen Verstößen und kaum möglichen Kontrollen.

Es geht nicht um die offiziellen Hundeauslaufzonen. Dort soll auch in Zukunft jeder Vierbeiner ohne Leine herumtollen dürfen. Die Umweltbehörde will die 101 Freiflächen reduzieren, die mit grünen Schildern markiert sind. Dort dürfen nur Herrchen und Frauchen mit Hundeführerschein ihre Tiere frei laufen lassen. Geprüft sind nur 800 von mehr als 100.000 Hamburger Hunden, doch es tollen sich dort Tausende Tiere ohne Erlaubnis, so Umweltbehörde. Man könne das nicht kontrollieren - bei nur sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Je weniger es von diesen Freiflächen gebe, desto deutlicher werde, dass Hunde in Grünanlagen normalerweise anzuleinen sind, heißt es in einer Stellungnahme der Umweltbehörde.

Kritik an Umweltbehörde

Kritik an den Plänen äußert SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. Er sagt: "Das ist ein schlechtes Signal. Deswegen denke ich, dass die Umweltbehörde das noch einmal überprüfen sollte. Ich glaube, es würde zu einer großen Verunsicherung führen." Auch die Hamburger CDU lehnt das Vorhaben ab und fordert mehr Hundesauslaufzonen.

