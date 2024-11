Hamburger Prozess um Attacke auf Müllabfuhr-Mitarbeiter beginnt Stand: 12.11.2024 12:01 Uhr Ein Autofahrer muss sich seit Montag vor dem Amtsgericht Altona verantworten. Der 39-Jährige soll den Mitarbeiter eines Müllunternehmens attackiert haben.

Es war eine Situation aus dem täglichen Leben: Ein Müllwagen blockierte im Januar 2023 eine Straße, in diesem Fall die Regerstraße in Altona. Als ein Autofahrer mit seinem BMW nicht vorbei kam, rastete dieser aus. Erst soll er den Mitarbeiter des Müllunternehmens am Bein angefahren haben. Dann stieg er laut Anklage aus, beleidigte den Mann und spuckte ihm ins Gesicht.

Opfer war wochenlang krankgeschrieben

Die Situation eskalierte sogar noch weiter: Der Autofahrer soll wieder losgefahren sein und den Müllwagen-Mitarbeiter von hinten so angefahren haben, dass er auf die Motorhaube fiel und von da aus auf den Boden krachte. Er verletzte sich am Arm und war vier Wochen lang krankgeschrieben.

Angeklagter äußert sich nicht vor Gericht

Im Amtsgericht Altona sagte das Opfer, dass es täglich mehrfach vorkommt, dass Autofahrerinnen oder Autofahrer versuchen, sich am Müllwagen vorbeizuzwängen. Dabei würden sie oft einfach über den Bürgersteig fahren. Und auch dass die Kolleginnen und Kollegen am Müllwagen beschimpft werden, komme sehr häufig vor. Der Angeklagte, ein muskelbepackter 39-Jähriger, sagte zu den Vorwürfen vor Gericht nichts. Er hatte den Verletzten sogar noch wegen Beleidigung angezeigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.11.2024 | 06:00 Uhr