Hamburger Projekt hilft Senioren beim Umgang mit PC und Tablet Stand: 06.07.2024 11:45 Uhr Vom Fahrkartenkauf beim HVV bis zum Arzttermin: Vieles kann man fast nur noch auf digitalem Weg erledigen. Für ältere Menschen ist das nicht immer einfach. Deshalb startet jetzt in Hamburg eine Kampagne für mehr Ehrenamtliche, die ihnen den Umgang mit digitalen Geräten zeigen sollen.

Am Tisch in einem Gemeinschaftsraum navigieren sich Rentnerin Karin Laschet und ihr Digitalmentor Michael Böhnert durch die HVV-App. Sie staunt, dass die App ihr sogar den Fußweg beschreibt. Das ist eine typische Schulung des Projekts "digital dabei". Es gibt sie überall dort, wo Senioren anzutreffen sind, zum Beispiel in Wohnheimen oder Nachbarschaftstreffs.

Projekt "digital dabei" wird seit 2022 gefördert

Seit 2022 hat der Senat das Projekt mit 400.000 Euro gefördert. Eine Investition ins Altern, so die Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne), denn nur so würden ältere Menschen nicht digital abgehängt. Das sei besonders wichtig in einer Stadt, wo die über-60-Jährigen bald die größte Bevölkerungsgruppe bilden.

Ehrenamtliche für die Vermittlung von PC-Wissen gesucht

Jetzt sucht das Projekt mindestens 100 weitere Ehrenamtliche, egal ob jung oder alt. Auch der kulturelle oder berufliche Hintergrund sind egal. Wichtig ist nur: Spaß an der Sache, damit noch mehr Rentnerinnen und Rentner ganz locker digital unterwegs sein können.

