Stand: 24.09.2024 11:39 Uhr Hamburger Polizei zieht Bilanz zu Verkehrskontrolle

Die Hamburger Polizei hat am Montag im gesamten Stadtgebiet Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer kontrolliert. Am Dienstag zog sie Bilanz - besonders auffällig: Rund 120 Mal fuhren Autofahrer und -autofahrerinnen über eine rote Ampel. Mehr als 70 Mal wurde das Handy verbotenerweise am Steuer genutzt. Einige Autofahrer und -fahrerinnen waren auch ohne Versicherungsschutz unterwegs. Rund 140 Polizistinnen und Polizisten beteiligten sich an den Kontrollen.

