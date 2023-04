Hamburger Polizei vereitelt Einbruch bei Juwelier in Jenfeld Stand: 17.04.2023 16:38 Uhr In Hamburg-Jenfeld haben drei Männer in der Nacht zu Montag versucht in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Und das mit einer ungewöhnlichen Methode. Die Polizei war aber rechtzeitig vor Ort und konnte die drei festnehmen.

Es war bereits der zweite Einbruch innerhalb eines Jahres im Einkaufszentrum am Öjendorfer Damm in Jenfeld. Nachdem Diebe im vergangenen März in den Juwelierladen eingestiegen waren, installierte der Inhaber eine Videokamera. So bemerkte er die Einbrecher in der vergangenen Nacht rechtzeitig. Da hallte plötzlich Baulärm durch das Einkaufscenter und die drei Männer gruben sich praktisch von Geschäft zu Geschäft in Richtung des Juwelierladens.

Warnmeldung auf das Handy des Juweliers

Zunächst hatten sie die Wand eines leer stehenden Ladens aufgebrochen und dann die Wand zu einer Drogerie-Filiale aufgestemmt. Als sie sich an der Wand zum Juweliergeschäft zu schaffen machten, bekam dessen Inhaber eine Alarm-Meldung auf sein Handy. Die Videoüberwachung des Ladens hatte die Geräusche offenbar registriert und ihn gewarnt.

Drei Männer festgenommen

Nun konnte der Inhaber von zu Hause aus zuschauen, wie die Männer versuchten, in seinen Laden einzudringen. Der 65-Jährige rief die Polizei, die das Einkaufszentrum umstellte. Polizistinnen und Polizisten folgten den Baugeräuschen. Schließlich fanden die Beamtinnen und Beamten die drei mit Baustaub bedeckten, mutmaßlichen Einbrecher. Die 33, 34 und 39 Jahre alten Männer wurden festgenommen und sollen nun vor einen Haftrichter kommen.

