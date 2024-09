Hamburger Polizei stürmt Firmengelände in Rothenburgsort Stand: 25.09.2024 19:47 Uhr Im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort hat es am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte stürmten ein Firmengelände und durchsuchten die Ladung eines Lastwagens. Es wurden mehrere Verdächtige festgenommen. Möglicherweise gelang ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel.

Offenbar geht es um eine große Menge Rauschgift, vermutlich Kokain. Der Zugriff des Spezialeinsatzkommandos auf dem Hinterhof des Firmengeländes in der Straße Mühlenhagen erfolgte, als der Lastwagen entladen werden sollte. Der Lkw transportierte einen Seecontainer. Der Container wurde durchsucht, die Ladung sichergestellt. Nach Information des NDR wurden zehn Personen festgenommen, darunter auch der Lkw-Fahrer.

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte

Vermummte Polizisten durchsuchten außerdem eine Lagerhalle. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Zöllner in Schutzwesten umstellten das Gelände. Sie wollten verhindern, dass mögliche Komplizen der Tatverdächtigen das Gelände stürmen. Anschließend eskortierte die Polizei den Lkw zum Zollgelände unter der Köhlbrandbrücke. Dort wurde der Lkw in eine Röntgenanlage gefahren und auf doppelte Böden untersucht. Für die weiteren Ermittlungen wurde das Fahrzeug danach an einen geheim gehaltenen Ort gebracht.

Zuständig für den Einsatz ist das Drogendezernat der Hamburger Polizei. Dem Zugriff gingen offenbar lange Ermittlungen von Zoll und Polizei voraus.

