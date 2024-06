Hamburger Polizei stellt mutmaßliche Autoknacker nach Verfolgungsjagd Stand: 07.06.2024 17:11 Uhr Zwei Männer im Alter von 27 und 47 Jahren haben in Hamburg-Wandsbek versucht, mit einem Auto vor der Polizei zu fliehen. Die Verfolgungsjagd endete mit einem Unfall.

Die beiden zwei Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, am späten Donnerstagabend in Tonndorf einen Transporter aufgebrochen und elektrisches Werkzeug von bislang unbekanntem Wert gestohlen zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Unfall auf der Flucht

Die Beamten hatten den Angaben zufolge die beiden Männer in ihrem Fluchtwagen zunächst aufgrund eines falschen Kennzeichens anhalten wollen, ehe diese die Flucht ergriffen. Bei der anschließenden Verrfolgungsjagd verloren die Männer die Kontrolle über den Wagen und fuhren in Dulsberg gegen einen Stromkasten. Sie versuchten noch zu Fuß zu fliehen, wurden aber kurze Zeit später gestellt.

Mutmaßlich gestohlenes Werkzeug gefunden

In ihrem Wagen wurden Einbruchsutensilien sowie zwölf Koffer mit mutmaßlich gestohlenem Elektrowerkzeug gefunden. Der 47-jährige Verdächtige wurde nach Angaben der Polizei später mangels Haftgründen freigelassen, der 27-Jährige befinde sich hingegen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

