Hamburger Polizei hat 64 neue Bodycams angeschafft Stand: 29.07.2022 08:02 Uhr Polizistinnen und Polizisten in Hamburg bekommen mehr Bodycams. Die Geräte ermöglichen eine Video- und Audioaufzeichnung und sollen die Sicherheit für Beamtinnen und Beamte im Einsatz erhöhen.

Bisher waren nur eine Handvoll Bodycams im Test-Einsatz - jetzt hat die Hamburger Polizei 64 weitere Kameras angeschafft. Sie werden zunächst aber nur an die acht Regional-Polizeikommissariate verteilt - und an das PK 11 in St. Georg.

Bodycams sollen Beweise sichern

Die Polizei spricht von einem großen Schritt und reichlich Aufwand. Polizistinnen und Polizisten müssten im Umgang mit den Kameras geschult werden. Außerdem müsse die technische Infrastruktur für den Einsatz der Kameras ausgebaut werden. Die Beamtinnen und Beamten tragen die Bodycams an ihrer Weste und können sie im Notfall einschalten. Das soll brenzlige Situationen entschärfen und Beweise sichern.

Gewerkschaft fordert Bodycam für jeden Polizisten

Dem Hamburger Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft reichen die neuen Kameras noch nicht. Die Gewerkschaft fordert, dass jeder Polizist und jede Polizistin in Hamburg mit einer Bodycam ausgerüstet wird, wie es in anderen Bundesländern bereits der Fall ist.

