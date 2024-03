Hamburger Hafenmuseum in neue Saison gestartet Stand: 24.03.2024 20:37 Uhr Am Sonntag ist das Hamburger Hafenmuseum in die neue Saison gestartet. Dabei wurde auch eine neue Ausstellung zum Thema Docks eröffnet.

Wie bekommt man ein viele Tonnen schweres Schiff aus dem Wasser, ohne dass es umfällt? Warum müssen Frachter und Tanker eigentlich immer wieder auch mal von unten gestrichen werden? Diese Fragen behandelt die neue Ausstellung in den 50er-Schuppen anschaulich.

Freier Eintritt zum Saisonstart

Der Eintritt im Hafenmuseum war zum Saisonauftakt am Sonntag den ganzen Tag frei. Wer wollte, konnte zu einer Barkassenfahrt im Hansahafen starten. Mehrere historische Objekte, wie der Schwimmkran "Saatsee" oder ein dampfbetriebenes Baggerschiff standen Besucherinnen und Besuchern offen. Außerdem wurde auf dem Flaggschiff des Hafenmuseums, der Viermastbark "Peking", gezeigt, wie die tonnenschweren Rahen von Deck aus gedreht werden können.

An Bord der "Peking" wird gebaut

Die "Peking" selbst kann in diesem Jahr nach wie vor allerdings nur bei geführten Touren besichtigt werden, weil an Bord gearbeitet wird. In den kommenden Monaten soll ein großer Teil der Inneneinrichtung rekonstruiert werden, darunter die Kombüse, die Unterkünfte für Offiziere und Mannschaften. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, können Besucherinnen und Besucher voraussichtlich ab dem kommenden Jahr auch alleine die "Peking" erkunden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 24.03.2024 | 19:30 Uhr