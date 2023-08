Hafencity: Richtfest für höchstes Holzhaus Deutschlands Stand: 23.08.2023 07:19 Uhr Für ein großes Bauprojekt in der Hamburger Hafencity wird heute Richtfest gefeiert. Das Gebäude "Roots" ist nach Angaben des Immobilienentwicklers Garbe mit 19 Geschossen und einer Höhe von 65 Metern das derzeit höchste Holzhochhaus Deutschlands.

"Roots" ist das englische Wort für "Wurzeln". Das Haus wird bis auf den Sockel und die unteren Geschosse komplett aus Holz gefertigt. Die Vorarbeiten laufen bereits seit 2020. Im September 2021 wurde der Grundstein gelegt. Im Mai 2022 wurden die ersten Holzelemente montiert. Sie wurden von einer Südtiroler Holzbaufirma millimetergenau im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle Stück für Stück zusammengefügt.

181 Wohnungen entstehen im "Roots"

Im "Roots" entstehen 181 Wohnungen - 128 Eigentumswohnungen und 53 öffentlich geförderte Mietwohnungen. Die Mietwohnungen befinden sich allerdings in einem sechsgeschossigen Nebengebäude auf dem Grundstück. Entworfen wurde das Projekt vom Hamburger Architekturbüro Störmer Murphy and Partners. Der Entwickler Garbe will mit dem Haus zeigen, wie nachhaltiger und klimafreundlicher gebaut werden kann.

Holz bei größeren Wohngebäuden bislang die Ausnahme

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte das "Roots" zur Grundsteinlegung als eines der modernsten und nachhaltigsten Wohn- und Bürogebäude Deutschlands bezeichnet. Holz gilt als effektiver CO2-Speicher, weil Bäume im Laufe des Wachstums große Mengen des klimaschädlichen Gases speichern. Zwar ist der Baustoff Holz bei Ein- oder Zweifamilienhäusern inzwischen verbreitet, bei größeren Wohngebäuden bislang aber eher die Ausnahme.

Die Kosten des Projekts wurden zuletzt mit 140 Millionen Euro angegeben. In dem Hochhaus hat sich die Deutsche Wildtier Stiftung vier Etagen gesichert. Sie plant dort unter anderem eine Ausstellung über heimische Wildtiere.

