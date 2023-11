Hamburger Hafen schlägt wieder mehr Container um Stand: 16.11.2023 07:02 Uhr Ist es die erhoffte Trendwende im Hamburger Hafen? Nachdem der Containerumschlag seit mehr als zwei Jahren immer mehr gesunken ist, geht es nun offenbar wieder aufwärts. Laut Hafen Hamburg Marketing kann die Hansestadt in Nordeuropa sogar Marktanteile gewinnen.

Von Juli bis September dieses Jahres gingen zwei Millionen Standardcontainer über die Kaikanten - 2,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Axel Mattern, Vorstand bei Hafen Hamburg Marketing, sagte, sowohl auf den Routen nach Asien als auch in die USA würden wieder mehr Container transportiert. Bei den Liniendiensten in die USA gibt es sogar neue Rekorde.

Bilanz für neun Monate noch negativ

Trotzdem: Betrachtet man die ersten neun Monate des Jahres insgesamt, dann steht in der Hafenbilanz immer noch ein kräftiges Minus von mehr als sieben Prozent beim Containerumschlag. Bei Massengütern wie Getreide, Erze oder Öl ist die Lage dagegen weitgehend stabil.

Mitarbeitern des Gesamthafenbetriebs droht Kurzarbeit

Trotz der positiven Zahlen seit dem Sommer müssen sich einige Hundert Beschäftigte im Hafen auf Kurzarbeit einstellen. Konkret die Mitarbeiter des Gesamthafenbetriebes, die immer da einspringen, wo besonders viel zu tun ist. In den vergangenen Monaten sei man noch um Kurzarbeit herumgekommen, so Torben Seebold vom Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe. Auch in Bremen gibt es beim dortigen Gesamthafenbetrieb Kurzarbeit.

