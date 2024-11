Hamburger Hafen: Neue Stolpersteine erinnern an Zwangsarbeiter Stand: 12.11.2024 14:09 Uhr Die kleinen Stolpersteine auf den Gehwegen stehen für das Schicksal von Opfern des Nationalsozialismus. Der Künstler und Initiator Gunter Demnig hat am Dienstag Stolpersteine für NS- Zwangsarbeiter im Hafen sowie vor dem Untersuchungsgefängnis verlegt.

Drei Stolpersteine erinnern seit Dienstagmorgen vor dem Lagerhaus G am Dessauer Ufer im Kleinen Grasbrook an italienische Militärinternierte. Diese waren während der NS-Zeit im Hafen als Zwangsarbeiter eingesetzt und kamen dort ums Leben. Allein in den drei Lagerhäusern am Dessauer Ufer lebten bis Ende 1943 mehr als 6.000 Italiener.

Stolpersteine für Hamburger Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe

Weitere Stolpersteine verlegt der Künstler Gunter Demnig am Dienstagnachmittag vor dem Untersuchungsgefängnis an der Holstenglacis. Sie erinnern an die 15 politischen Widerstandskämpfer der Hamburger Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe. Die Mitglieder der Widerstandsgruppe wurden vor achtzig Jahren im Untersuchungsgefängnis hingerichtet. Insgesamt sind mehr als 7.000 Stolpersteine in der Stadt verlegt.

Weitere Informationen NS-Zwangsarbeit in Rüstungsfirma der Welfen Bisher unbekannte Dokumente belegen: Für eine Rüstungsfabrik der Welfen mussten Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge unter menschenverachtenden Bedingungen schuften. (30.09.2024) mehr Bahlsen will Zwangsarbeiter-Geschichte aufarbeiten Der Gebäck-Hersteller Bahlsen aus Hannover will die Rolle von Zwangsarbeitern im Unternehmen während des Zweiten Weltkriegs aufarbeiten lassen. Bahlsen reagiert damit auf Kritik. (21.08.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.11.2024 | 16:00 Uhr