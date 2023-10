Hamburger Flughafen wegen Anschlagsdrohung gesperrt Stand: 09.10.2023 13:09 Uhr Der Hamburger Flughafen ist am Montagmittag gesperrt worden. Zuvor hatte es eine Anschlagsdrohung gegen eine Maschine aus dem Iran gegeben.

Die Drohung ging per E-Mail bei der Bundespolizei ein. Sie richtete sich gegen eine Passagiermaschine, die aus der iranischen Hauptstadt Teheran nach Hamburg geflogen war. Die Maschine, die vor kurzer Zeit in der Hansestadt gelandet ist, hat 198 Passagiere und 16 Crewmitglieder an Bord.

Maschine und Passagiere werden durchsucht

Die Maschine ist auf einer Sicherheitsposition abgestellt und wird dort untersucht. Die Passagiere werden in ein gesondertes Gate gebracht. Dort werden sie und ihr Gepäck durchsucht. Die Bundespolizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie stuft die Drohung als ernst ein. Auch die Flughafenfeuerwehr ist im Einsatz.

Flugbetrieb eingestellt

Der Flugbetrieb ist wegen des Einsatzes eingestellt. Seit 12.40 Uhr gibt es laut Airport weder Starts noch Landungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.10.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr