Hamburger Ferienpass: Viele Angebote für die Frühjahrsferien Stand: 20.02.2023 12:56 Uhr Anfang März starten in Hamburg die Frühjahrsferien - viele Schülerinnen und Schüler verbringen diese zu Hause. Für sie gibt es im Hamburger Ferienpass viele Angebote, die kostenfrei sind oder nur wenig Geld kosten.

Musical- und Schauspiel-Kurse, Jiu-Jitsu-Training oder Youtube-Workshops - das ist nur ein Teil der vielen Angebote für die Frühjahrsferien im Hamburger Ferienpass. Auf der Internetseite ferienpass-hamburg.de kann man die Angebote finden.

Angebote auch für ukrainische Kinder

Viele davon richten sich an Kinder und Jugendliche, die nur geringen Deutschkenntnisse haben. Der Ferienpass-Flyer wird auf der Website auch in unterschiedlichen Sprachen angeboten, zum Beispiel Türkisch, Ukrainisch und auch Farsi, zum Download.

Weitere Informationen Hamburger Ferienpass 2022/23 Der Hamburger Ferienpass gilt inzwischen für alle Hamburger Schulferien. extern

Hamburger Ferienpass gibt es seit 1969

Der Hamburger Ferienpass für das Schuljahr 2022/2023 ist im Mai vorgestellt und an allen Schulen der Hansestadt in Papierform verteilt worden. Seit 1969 richtet sich der Ferienpass an Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 19 Jahren. Viele Angebote sind kostenlos, kostenpflichtige oftmals bei Vorlage des Ferienpasses ermäßigt. Die Frühjahrsferien in Hamburg dauern in diesem Jahr vom 6. bis 17. März.

