Hamburger Dom 2025: Frühlingsdom startet heute Stand: 21.03.2025 09:45 Uhr Der Hamburger Frühlingsdom startet heute um 15 Uhr mit Neuheiten und einem Comeback auf dem Heiligengeistfeld. 251 Schaustellerbetriebe haben sich dieses Jahr angekündigt. Das teilten die Wirtschaftsbehörde und der Schaustellerverband bereits am Mittwoch mit.

Neben 50 Fahrgeschäften und 60 Spielgeschäften ist auch die Gastronomie mit 70 Ständen und kulinarischen Neuheiten vertreten.

Premiere für Freifallturm "Hangover"

Eine Neuheit ist der Freifallturm "Hangover - The Tower". Aus einer Höhe von knapp 85 Metern geht es mit einer Geschwindigkeit von beinahe 100 km/h nach unten. Es wird aber auch altbekannte Attraktionen geben, wie den "Rotor". Außerdem wird es dieses Jahr auch ein Comeback auf dem Frühlingsdom geben: Zum ersten Mal seit 14 Jahren ist die "Alpina Bahn", eine große bewegbare Achterbahn ohne Looping, wieder auf dem Heiligengeistfeld zu Gast. Auch kulinarisch gibt es Neuigkeiten. Erstmals wird es mit "Funnel-Cakes" auch den auf US-Jahrmärkten beliebten Trichterkuchen auf dem Frühlingsdom geben.

Videos 1 Min Frühlingsdom in Hamburg startet am Freitag

Feuerwerk auf dem Hamburger Dom

Traditionell sind mehrere Feuerwerke geplant: am 21. März sowie am 4. April und am Ostersonntag, den 20. April. Mittwochs ist Familientag mit Ermäßigungen bis zu 30 Prozent. Am Karfreitag hat das Volksfest geschlossen. Der Frühlingsdom endet am 21. April. Im vergangenen Jahr besuchten ihn rund 1,3 Millionen Menschen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 19.03.2025 | 19:30 Uhr