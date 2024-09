Hamburger CDU wählt Dennis Thering zum Spitzenkandidaten Stand: 07.09.2024 12:13 Uhr In etwa sechs Monaten, am 2. März, wählen die Hamburgerinnen und Hamburger eine neue Bürgerschaft. Die CDU Hamburg hat dafür ihre Kandidaten aufgestellt. Auf Listenplatz eins steht der Landes- und Fraktionsvorsitzende Dennis Thering.

Mit 92,6 Prozent Zustimmung ist er jetzt der offizielle Spitzenkandidat der Hamburger CDU zur Bürgerschaftswahl. Unter dem Motto "Anpacken" will Thering die Union in den Dreikampf mit SPD und Grünen führen. Das Ziel dabei: Regierungsverantwortung. Er wolle Hamburg jeden Tag ein bisschen besser machen, so Thering. "Staumeister Peter Tschentscher" gebe keine Impulse, entscheide nicht. Wichtige Projekte wie die A26 Ost oder der Ersatz der Köhlbrandbrücke bräuchten viel zu lang. Der Senat sei ein Bremsklötze für den Hafen. Auch bei der inneren Sicherheit müsse man erkennen: Nicht die Messer sondern die Menschen seien das Problem.

Die CDU will beispielsweise mit mehr Parkplätzen, einer Änderung der Migrationspolitik und Zuschüssen für das erste Eigenheim andere Impulse setzen. "Wir können es schaffen und wir werden es schaffen", betonte Thering zum Ende seiner Rede.

CDU würde in Hamburg gern mitregieren

Nach großen Verlusten bei den vergangenen vier Bürgerschaftswahlen, sieht sich die Hamburger CDU jetzt wieder im Aufwind. Thering geht bei der Wahl von einem Dreikampf mit der SPD und den Grüne aus, die gemeinsam in Hamburg regieren. Thering würde mit seiner Partei nach 14 Jahren in der Opposition in Hamburger gerne wieder in Regierungsverantwortung treten. Das soll - nach dem Willen des Landesvorstands - auch mit einer Kandidatur des früheren Sozialsenators Dietrich Wersig gelingen, der für Listenplatz sieben vorgeschlagen ist.

Historisch schlechtes Ergebnis in 2020

Bei der letzten Bürgerschaftswahl 2020 hatte die CDU mit 11,2 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Hamburg eingefahren.

