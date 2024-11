Hamburger CDU verabschiedet Programm für Bürgerschaftswahl

Stand: 19.11.2024 21:01 Uhr

Selbstbewusst ist die Hamburger CDU in den Bürgerschaftswahlkampf gestartet. Die Partei wolle stärkste Kraft in Hamburg werden, sagte Parteichef und Spitzenkandidat Dennis Thering am Dienstag. Bei einem Landesparteitag wurde das Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr einstimmig verabschiedet.