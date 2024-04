Stand: 30.04.2024 22:15 Uhr Hamburger Bezirke werben für sich als Arbeitgeber

Die Stadt Hamburg hat am Dienstag eine Kampagne gestartet, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Bezirksämter zu gewinnen. Die Personalverwaltung hofft so auf mehr Bewerbungen. Eine halbe Million Euro kostet die Kampagne, die nun acht Wochen lang auf Großplakaten, in U- und S-Bahnen sowie auf Social Media zu sehen sein wird. Durch den demografischen Wandel verliert die Stadt bis ins Jahr 2030 bis zu 30 Prozent ihres Personals. Deshalb werden nun etwa 4.000 Stellen jährlich ausgeschrieben.

