Hamburg soll wieder wichtiger Finanzstandort werden Als Hafenstandort ist Hamburg europaweit bekannt - wenn es ums Geld geht - eher nicht so. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und die Handelskammer wollen das ändern und Hamburg wieder zu einem wichtigen Finanzplatz machen.

Der Hamburger Senat und die Handelskammer wollen anknüpfen an die Finanztradition der Stadt - schließlich ist Hamburg die Heimat der ältesten Privatbank und der ältesten noch existierenden Börse Deutschlands. Und die Stadt will das Kapitel HSH Nordbank abschließen - der Bankrott hatte ein Milliardenloch in den Hamburger Haushalt gerissen.

Finanz- und Versicherungsfirmen sollen nach Hamburg kommen

Ein Schritt auf diesem Weg nach vorne soll die "Finance City Hamburg" sein - ein Gemeinschaftsunternehmen von Stadt und Wirtschaft, mit dem Firmengründer aus den Bereichen Finanzen und Versicherungen mit Förder-Zusagen in die Stadt geholt werden sollen - ein Start-up kann zum Beispiel bis zu 200.000 Euro Förderung bekommen.

Senat entwickelt Masterplan

Dressel meint: "Der Wandel hin zu einer modernen, klimaschonenden Wirtschaft brauche Geld - und deshalb sei es sinnvoll, wenn die Fachleute dafür vor Ort sind". Die sogenannte Finance City Hamburg ist Teil des Masterplans Finanzwirtschaft, den der Senat entwickelt hatte.

