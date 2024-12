Hamburg senkt Auflagen für Elbtower-Investoren Stand: 29.12.2024 15:57 Uhr Die Stadt Hamburg verlangt von künftigen Investoren keine Vorvermietungsverträge für Flächen im Elbtower mehr. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken hervor.

Das halbfertige Hochhaus an den Elbbrücken wird für die Stadt zu einem Fass ohne Boden, glaubt die Linken-Bürgerschaftsabgeordnete und Bauexpertin Heike Sudmann. Hintergrund sind Überlegungen, das schon lange geplante Naturkundemuseum in den unteren Etagen des Elbtowers unterzubringen.

Sudmann erwartet einen Flächenbedarf von mindestens 30.000 Quadratmetern und behauptet einen Quadratmeterpreis von 37 Euro. So kommt sie auf jährliche Mietkosten von knapp elf Millionen Euro. Dabei habe die Bürgerschaft beschlossen, dass die Stadt keine Flächen in dem Hochhaus anmietet.

Kein Nachweis von Vorvermietungsverträgen mehr nötig

Aus Sicht des Senats ist das Museumsprojekt bisher ohnehin nur ein Gedankenspiel. Seit mehr als einem Jahr sind Flächenkonzept und Standortvarianten in der Prüfung - bisher ohne konkretes Ergebnis. An einem Punkt bestätigt der Senat aber sein Entgegenkommen gegenüber den künftigen Investoren: Sie müssen nicht mehr Vorvermietungsverträge für einen Großteil der Flächen nachweisen. Beim Verkauf des Grundstücks an die Signa-Gruppe war das noch vorgesehen.

