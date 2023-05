Hamburg nimmt weniger Steuern ein als bislang geplant Stand: 23.05.2023 14:35 Uhr Hamburg nimmt in den kommenden Jahren weniger Steuern ein als noch im Herbst gedacht. Das geht aus der Mai-Steuerschätzung hervor, die Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag im Rathaus präsentiert hat.

In diesem Jahr stehen die Zeichen noch gut, unter anderem durch die Milliardendividende der Reederei Hapag-Lloyd kann Hamburg rund 124 Millionen Euro mehr einnehmen - verglichen mit der letzten Steuerschätzung im November vergangenen Jahres.

231 Millionen Euro weniger Steuern bis 2027

Ab dem kommenden Jahr muss Finanzsenator Dressel dann aber mit deutlich weniger Geld auskommen als zuletzt geplant. Insgesamt rund 231 Millionen Euro geringer als gedacht fällt die Schätzung für die Jahre 2023 bis 2027 aus. Dressel sagte, das sei eine Größenordnung, "mit der es jetzt schwer werden wird zu haushalten in den nächsten Jahren".

Dressel sieht Verantwortung beim Bund

Dressel sieht die Verantwortung dafür vor allem beim Bund. Der würde die Bundesländer zum Beispiel nicht in vollem Maße von den zusätzlichern Flüchtlingskosten entlasten. Ein wesentlicher Faktor sind laut Dressel außerdem die Folgen des Inflationsausgleichsgesetzes, das in der Schätzung vom November 2022 noch nicht berücksichtigt wurde. Ein Dorn im Auge ist Dressel dabei vor allem, dass die Schwelle für den Spitzensatz von 42 Prozent bei der Einkommensteuer zweimal spürbar angehoben wird. Damit sollen auch Spitzenverdienerinnen und -verdiener angesichts der hohen Inflation deutlich entlastet werden.

Hamburgs Finanzsenator sagte: "Das können wir uns in der gegenwärtigen Lage, was die Finanzen angeht, nicht leisten. Das ist nicht nötig." Dressel kündigte an, das Thema bei der kommenden Finanzministerkonferenz der Länder abermals auf den Tisch zu legen. Eine Haushaltssperre, wie sie etwa Schleswig-Holstein verhängt hat, ist in Hamburg aktuell jedoch nicht in Sicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.05.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Steuern