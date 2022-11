Hamburg in Zahlen: Stadtteil-Profile des Statistikamts Stand: 09.11.2022 11:35 Uhr Rahlstedt bleibt Hamburgs einwohnerstärkster Stadtteil - vor Billstedt und Eimsbüttel. Das geht aus den Stadtteil-Profilen 2021 hervor, die das Statistikamt Nord am Mittwoch veröffentlicht hat.

Gedruckt auf fast 200 Seiten hat das Statistikamt ausführliche Stadtteil-Profile für ganz Hamburg erstellt. Wie bereits in den Vorjahren tut sich der Stadtteil Rahlstedt mit 92.369 Einwohnerinnen und Einwohnern als der bevölkerungsreichste hervor - gefolgt von Billstedt (70.790) und Eimsbüttel (57.183).

Der Hamburger Süden am Tabellenende

Auch am Tabellenende keine Veränderung: Die wenigsten Menschen leben in Reitbrook (524), Spadenland (525) und Tatenberg (575).

Eimsbüttel muss den größten Verlust hinnehmen

Schaut man danach, wie viele Menschen hin- oder weggezogen sind, dann fällt auf, dass Eimsbüttel mit einem Nettoverlust von 711 die meisten Einwohnerinnen und Einwohner verloren hat. Und das mit weitem Abstand vor Wilhelmsburg (minus 387) und Bahrenfeld (minus 340).

In fast jedem fünften Haushalt ein Kind

Seit 1996 werden die Daten zu allen 104 Stadtteilen veröffentlicht, es geht dabei um Zahlen zur Bevölkerung, zu Sozial- und Infrastruktur, zu Haushalten, Verkehr und Wohnsituation. Zum Beispiel lebte demnach 2021 in fast jedem fünften Haushalt in Hamburg mindestens ein Kind. Den größten Anteil an Kinderhaushalten hat Neuallermöhe mit über 30 Prozent. Wer Spaß an Statistiken hat, kann die Hamburger Stadtteil-Profile auch selbst durchstöbern, sie sind online beim Statistikamt Nord abrufbar.

