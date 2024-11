Hamburg: Wohnungsbrand in denkmalgeschütztem Haus in Rissen Stand: 30.11.2024 07:04 Uhr Am Freitagabend brennt es in einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Rissen. Die Feuerwehr rückt an, mehrere Bewohnende müssen gerettet werden. Auch ein Feuerwehrmann muss betreut werden.

Bei einem Brand in einem denkmalgeschützten Wohngebäude im Hamburger Stadtteil Rissen sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr mitteilte, brannten Möbel in einer Erdgeschosswohnung. Ursache war eine Kerze, die einen Zimmerbrand ausgelöst hat. Ein älterer Mann sei in seiner Wohnung im ersten Stock eingeschlossen gewesen und musste vom Balkon gerettet werden. Er wurde den Angaben nach mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehrmann muss behandelt werden

Zwei weitere Bewohnende retteten sich auf den Balkon des Hauses in der Straße Mechelnbusch. Dort wurden sie von der Feuerwehr befreit. Zudem sei ein Feuerwehrmann vor Ort wegen Kreislaufbeschwerden behandelt worden. Andere Anwohnende verließen das Gebäude den Informationen nach bereits vor Ankunft der Einsatzkräfte. Sie seien im Anschluss in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr betreut worden.

