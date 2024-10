Hamburg: Wochenendsperrungen bei U- und S-Bahn Stand: 04.10.2024 15:10 Uhr Auch an diesem Wochenende beeinträchtigen neue Baustellen Hamburgs Verkehr. Diesmal werden aber nicht die Straßen, sondern einige Gleise bei S-Bahn und U-Bahn gesperrt.

Die Fahrgäste der U2 im Osten Hamburgs müssen erneut auf Busse umsteigen. Erst im Mai endete die einjährige Vollsperrung rund um die Horner Rennbahn.

Keine U-Bahn zwischen Horner Rennbahn und Billstedt

Ab Freitagabend um 21.30 Uhr bis einschließlich Sonntag sowie an dem ersten Wochenende im November fahren keine U-Bahnen zwischen Horner Rennbahn und Billstedt in beiden Richtungen. Dort wird eine Kabelbrücke der Hochbahn erreichtet, um den wachsenden Energiebedarf im U-Bahnnetz zu decken. Bis zum Betriebsschluss am Sonntag fahren Ersatzbusse, das dauert rund 20 Minuten länger.

Keine S-Bahn zwischen Berliner Tor und Barmbek

Hamburgs S-Bahn arbeitet Samstag und Sonntag wieder einmal an neuen Gleisen zwischen Berliner Tor und Barmbek. Dort fahren Busse statt S-Bahnen, was auch S1-Fahrgästen vom und zum Airport 20 Minuten Verzögerung beschert.

Autobahn: Keine Vollsperrungen angekündigt

Für Hamburgs Autobahnen meldet die Autobahn GmbH für das Wochenende keinerlei Vollsperrungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.10.2024 | 14:00 Uhr