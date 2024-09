Hamburg: Wie soll die Bergedorfer City in zehn Jahren aussehen? Stand: 26.09.2024 19:35 Uhr Wie soll die Bergedorfer City in zehn Jahren aussehen? Die ersten Weichen dafür sind am Donnerstag in der Bezirksversammlung gestellt worden. Da ging es nämlich darum, wie das große Industrie-Areal von Hauni im Zentrum des Bezirks künftig genutzt werden kann.

Die CDU und SPD in Bergedorf wollen möglichst keine Zeit verschwenden, wenn es um das Hauni-Areal geht. 2027 zieht Hauni dann unter dem neuen Namen "Körber Technologies" an den Curslacker Neuen Deich um, das große Gelände neben dem Bergedorfer Bahnhof wird frei.

SPD und CDU wollen Mischung aus Gewerbe und Wohnen

Bisher ist das Areal als Industriegebiet ausgewiesen. SPD und CDU wünschen sich eine Misch-Nutzung, auch mit Gewerbe und Wohnen. Den sogenannten Bebauungsplan zu ändern, dauert in der Regel eher Jahre als Monate, daher auch der frühe Einstieg in die Planung. Dabei sollen auch die Anwohnerinnen und Anwohner mitmachen können und an dem Grundeigentümer "Körber Technologies" kommt der Bezirk sowieso nicht vorbei.

Vereint bei Hauni, zerstritten bei Oberbillwerder

Für den schnellen Planungsstart ziehen CDU und SPD jetzt in Bergedorf wieder an einem Strang. Ein tiefer Graben zwischen den Fraktionen bleibt aber der geplante neue Stadtteil Oberbillwerder, den die CDU verhindern will. Eine Koalition gibt es im Bezirk nicht - es wird mit wechselnden Mehrheiten gearbeitet.