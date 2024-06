Hamburg: Urteil gegen mutmaßliche Hisbollah-Mitglieder erwartet Stand: 28.06.2024 10:28 Uhr Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg geht der Prozess gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der libanesischen Hisbollah weiter. Heute wird das Urteil erwartet.

Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten - einem inzwischen 50-jährigen Libanesen und einem 56 Jahre alten Deutsch-Libanesen - Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Sie sollen als Funktionäre der Hisbollah Bindeglied zwischen der Vereinigung und libanesischen Gemeinden in Norddeutschland gewesen sein. Die Bundesanwaltschaft hat beantragt, den 50-Jährigen zu fünfeinhalb Jahren Haft zu verurteilen. Für den Mitangeklagten fordert sie drei Jahre Gefängnis. Die Verteidiger haben auf Freispruch plädiert. Für die schiitisch-islamistische Hisbollah gilt in Deutschland seit April 2020 ein Betätigungsverbot.

Festnahme in Niedersachsen im Mai 2023

Die beiden Angeklagten waren am 10. Mai 2023 in den niedersächsischen Landkreisen Aurich und Cuxhaven festgenommen worden. Der 50-Jährige betreute nach Angaben der Bundesanwaltschaft vor allem in Norddeutschland libanesische Vereine. Über mehrere Jahre sei er regelmäßig als Prediger aufgetreten, so bei der 2022 verbotenen Al-Mustafa-Gemeinschaft in Bremen. Der 56-Jährige soll als Auslandsfunktionär und Angehöriger einer militärischen Eliteeinheit tätig gewesen sein. Ab 2009 war er den Angaben zufolge als Mitglied und später Vorsitzender in der Al-Mustafa-Gemeinschaft aktiv.

Der jüngere Angeklagte hatte vor Gericht schon eingeräumt, libanesische Vereine in Norddeutschland besucht und dort auch gepredigt zu haben. Die Vereine würden aber der schiitischen Bewegung Amal näher stehen als der Hisbollah, behauptete er.

Ist die Hisbollah als terroristisch einzustufen?

Das Hanseatische Oberlandesgericht ist das erste Gericht in Deutschland, das darüber urteilen muss, ob die Hisbollah in Deutschland als terroristisch einzustufen ist. Das Bundesinnenministerium hat zwar vor drei Jahren alle Aktivitäten der Organisation verboten. Für die Gerichte ist das aber nicht bindend. Sie müssen selbst prüfen, ob die Mitglieder hier als Terroristen einzustufen sind.

