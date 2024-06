Hamburg: Protest gegen Preis für Argentiniens Präsident Milei Stand: 22.06.2024 13:11 Uhr Argentiniens Präsident Javier Milei ist heute zur Stippvisite in Hamburg. Der Populist erhält in der Hansestadt die Medaille der Hayek-Gesellschaft. Die Ehrung sorgt für Protest.

Verschiedene linke und auch einige argentinische Organisationen sowie Die Linke hatten zum Protest aufgerufen. Das Motto der Demo: "Kein Preis für extreme Rechte, keine Medaille für Javier Milei". Gegen Mittag versammelten sich die Demonstrierenden an den Landungsbrücken im Stadtteil St. Pauli.

Weniger Teilnehmende als angemeldet

Punkrock und argentinische Protestsongs plärren aus den Boxen auf den Lautsprecherwagen. 500 Teilnehmende waren angemeldet, deutlich weniger sind dem Aufruf gefolgt. Der Protest richtet sich gegen die wirtschaftsliberale Hayek-Gesellschaft, sie will den argentinischen Präsidenten mit der diesjährigen Hayek-Medaille auszeichnen. Damit sollen, so die Hayek-Gesellschaft, Persönlichkeiten geehrt werden, die sich um die "Idee der Freiheit herausragende Verdienste erworben" haben.

Bei der Preisverleihung tritt neben dem Rechtspopulisten Milei unter anderem der Rechtsaußen-Politiker und ehemalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, auf.

Absage der Preisverleihung gefordert

In einem offenen Brief fordern die Demonstrierenden die Absage der Preisverleihung. Demnach sollten sich die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft klar gegen die ultrarechte und extrem marktliberale Politik positionieren. Mileis Besuch fördere die Schaffung internationaler, rechtsextremer Netzwerke, so die Organisationen der Demo.

Etwas mehr als ein halbes Jahr ist Milei im Amt. Seitdem hat er in Argentinien den Sparhammer angesetzt, zahlreiche Ministerien gestrichen, Renten und Sozialleistungen wie Kindergeld und Lebensmittel gekürzt. Etwa 60 Prozent der Argentinierinnen und Argentinier leben aktuell in Armut.

Am Sonntag trifft Milei Scholz in Berlin

Am Sonntag will der selbsternannte "Anarcho-Kapitalist" Milei in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammentreffen. Das Programm des Besuchs wurde nach Angaben der Bundesregierung auf Wunsch der argentinischen Seite erheblich gekürzt: Anders als ursprünglich geplant, findet weder eine gemeinsame Pressekonferenz mit Scholz und Milei statt noch wird der argentinische Staatschef mit militärischen Ehren empfangen.

