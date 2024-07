Hamburg-Ottensen: Ärger um Dauerbaustelle im Friedrich-Ebert-Hof Stand: 29.07.2024 13:08 Uhr Bereits seit vier Jahren saniert die städtische Hamburger Wohnungsbaugesellschaft SAGA einen großen Wohnblock in Ottensen. Nun wird es den Mieterinnen und Mietern endgültig zu viel: Sie protestieren gegen laute Stemmarbeiten in der Ferienzeit.

Der Friedrich-Ebert-Hof an der Friedensallee ist ein Backstein-Gebäude, das nach 100 Jahren wieder auf Glanz gebracht wird - auch durch energetische Sanierung. Vier Jahre dauert das schon, geplant waren zwei. Corona, Denkmalschutz und negative Überraschungen unter der Fassade, lassen die Menschen in den 289 Wohnungen immer länger unter dem Baulärm leiden.

Mieterinitiative gegen Lärm in den Ferien

Nun platzte einer Mieterinitiative der Kragen. Sie schrieb an die SAGA: "Das Vorgehen macht und fassungslos und extrem wütend", zitierte das "Hamburger Abendblatt" den Brief. Die SAGA stemmt nämlich mit Elektrohämmern während der Sommerferien zwei marode Stahlträger frei. Aufgrund des Protests beginnt der Lärm morgens immer erst um 9 statt um 7 Uhr. Aufhören will die SAGA nicht, verspricht aber, die Innenarbeiten bis Jahresend abzuschließen.

Verein erreicht Mietminderung

Der Mieterverein zu Hamburg vertritt 60 Mietparteien aus dem Friedrich-Ebert-Hof. Der Vorsitzende, Rolf Bosse, sagte NDR 90,3: "Am Ende sind solche extrem langen Maßnahmen unzumutbar." Der Verein konnte immerhin eine Mietminderung erreichen.

