Hamburg-Nord: Sozialdemokratin Schomburg soll neue Bezirksamtsleiterin werden

Die Verwaltungsexpertin Bettina Schomburg soll neue Bezirksamtsleiterin in Hamburg-Nord werden. Darauf haben sich SPD, CDU, FDP und Volt geeinigt, die zurzeit Koalitionsverhandlungen führen. Schomburg ist SPD-Mitglied und arbeitet als Abteilungsleiterin im Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen. In der Bezirksversammlung am 12. Dezember soll sie gewählt werden - und damit den bisherigen Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz von den Grünen ablösen.

