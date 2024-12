Hamburg-Nord: Schomburg zur neuen Bezirksamtsleiterin gewählt Stand: 12.12.2024 20:21 Uhr Die Bezirksversammlung Hamburg-Nord hat am Donnerstagabend Bettina Schomburg (SPD) zur neuen Bezirksamtsleiterin gewählt. Die Juristin wird damit den amtierenden Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz (Grüne) vorzeitig ablösen.

Schomburg erhielt 32 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen - und damit sechs Stimmen mehr als die Koalition aus SPD, CDU und FDP in der Bezirksversammlung Hamburg-Nord hat. Schomburg war über ihre Wahl sichtlich erleichtert und sagte: "Ich habe viele Ideen und freue mich darauf, loszulegen."

SPD, CDU und FDP kritisieren Vorgänger Werner-Boelz

Der noch amtierende Bezirksamtsleiter Werner-Boelz war bei der Wahl wegen einer Erkrankung nicht anwesend. Er hatte aus Sicht von SPD, CDU und FDP zu sehr die eigene politische Agenda in der Verwaltung verfolgt - auch gegen den Willen anderer Fraktionen und Bürgerinnen und Bürgern. Tina Winter, SPD-Fraktionsvorsitzende in Hamburg-Nord, sagte dem NDR Hamburg Journal: "Mit Bettina Schomburg haben wir jemanden, der zwischen diesen beiden Welten sehr gut vermitteln kann - und auch etwas offener ist als der jetzige Bezirksamtsleiter, diese Impulse aufzunehmen und in der Verwaltung zu verarbeiten."

Schomburg: "Verwaltung muss verständlich sein"

Verwaltungserfahrung hat Schomburg schon reichlich gesammelt - in den Bereichen Wissenschaft, Finanzen und zuletzt als Abteilungsleiterin im Landesbetrieb Immobilienmanagement, der zur Finanzbehörde gehört. "Verwaltung muss konkret, verständlich und greifbar sein", betonte sie.

Grüne erwarten von der neuen Koalition nicht viel Gutes

Die Grünen, die im Bezirk noch immer stärkste Kraft sind, erwarten von der Koalition aus SPD, CDU und FDP nicht viel Gutes. Timo Kranz, der Fraktionsvorsitzende der Grünen in Hamburg-Nord, verweist auf das Eckpunktepapier der neuen Koalition. "Da ist ganz klar, Stadtentwicklungspolitik plötzlich wieder mit Einfamilienhäusern nur für Wohlhabende, Rolle rückwärts bei der Förderung von Fuß- und Radverkehr."

Schomburg muss noch vom Senat überprüft werden und wird dann in wenigen Wochen die Bezirksamtsleitung in Hamburg-Nord übernehmen.

