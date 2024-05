Stand: 02.05.2024 10:58 Uhr Mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen

Zum Jahresende 2022 waren in Hamburg rund 160.300 Beschäftigte im Gesundheitswesen tätig. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um rund 4.200 Beschäftigte und damit ein Plus von 2,7 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Der Anstieg sei damit stärker als auf Bundesebene ausgefallen, wo der Zuwachs nur 0,6 Prozent betrug. Die größten Arbeitgeber im Hamburger Gesundheitswesen waren Krankenhäuser mit 37.200 Beschäftigten, sie steigerten die Zahl ihrer Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.05.2024 | 12:00 Uhr