Hamburg-Lokstedt: Auto fährt in Gegenverkehr - drei Verletzte Stand: 23.01.2024 19:48 Uhr Erneut gab es im Hamburger Stadtteil Lokstedt einen schweren Verkehrsunfall. Im Lokstedter Steindamm fuhr ein Auto in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Pkw. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Gegen 9 Uhr geriet im Berufsverkehr in Hamburg der stadtauswärts fahrende Nissan in Höhe der Sottorfallee aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und krachte dort mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Die Fahrerin des Nissans wurde dabei schwer verletzt, die beiden Insassen des anderen Autos verletzten sich leicht. Alle Beteiligten kamen ins Krankenhaus.

Etwa drei Stunden Sperrung

Die Polizei sperrte den Unfallbereich für etwa drei Stunden - mit großen Auswirkungen auf den Verkehr. Innerhalb von vier Jahren gab es auf dem Lokstedter Steindamm bereits 314 Unfälle mit etwa 100 Verletzten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.01.2024 | 19:30 Uhr