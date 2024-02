Hamburg: Hunderte HSV-Fans nach Spiel in Rostock kontrolliert Stand: 18.02.2024 08:44 Uhr Hunderte Fans des Hamburger SV saßen am Sonnabend stundenlang am Bahnhof Bergedorf fest. Die Polizei suchte bei einer Großkontrolle nach Gewalttäterinnen und -tätern und hatte dafür den Fan-Zug auf dem Rückweg aus Rostock gestoppt.

Rund sechs Stunden dauerte es, bis das Großaufgebot aus Bundespolizei sowie Hamburger Polizistinnen und Polizisten alle Menschen im Zug kontrolliert hatten. Rund 620 Fans mussten bis etwa 2.30 Uhr nachts ausharren. Bei dem Einsatz wurden etwa 60 mutmaßliche Gewalttäterinnen und Gewalttäter gesucht, die vergangenen September mit Anhängerinnen und Anhängern von Borussia Dortmund aneinandergeraten sein sollen. Damals waren Hooligan-Gruppen im Bahnhof von Mannheim aufeinander losgegangen - auf beiden Seiten gab es Verletzte.

15 Identifizierungen - keine Festnahmen

Auch nach der Zweitliga-Partie in Rostock am Sonnabend soll es Angriffe und Flaschenwürfe auf Polizeibeamtinnen und -beamte gegeben haben. Der Regionalzug mit den Fans wurde deshalb in Bergedorf angehalten. Mindestens 15 von 60 Gesuchten konnten bei der langwierigen Kontrolle identifiziert werden, heißt es von der Polizei. Festnahmen gab es allerdings keine.

Verspätungen im Regionalverkehr

Alle Insassinnen und Insassen konnten schließlich weiterfahren, nachdem ihre Personalien aufgenommen wurden. Nicht nur sie waren dann deutlich später zu Hause als gedacht: Durch die Aktion verspäteten sich auch zahlreiche Züge im Regionalverkehr, wie die Deutsche Bahn beim Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Weitere Informationen 2:2 bei Hansa Rostock - HSV nur mit Remis in Spiel eins nach Walter Die Hamburger zeigten über weite Teile der Partie eine schwache Leistung. Das Unentschieden hilft keinem der Teams wirklich weiter. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.02.2024 | 08:00 Uhr