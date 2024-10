Hamburg-Hohenfelde: Raubüberfall auf Juweliergeschäft Stand: 02.10.2024 16:30 Uhr In Hamburg-Hohenfelde hat es einen Raubüberfall auf einen Juwelier gegeben. Dort sollen am Mittwochmorgen mutmaßlich zwei Männer den Juwelier attackiert haben. Die Polizei ist zum Großeinsatz ausgerückt.

Nach ersten Informationen sollen die Täter gegen 11 Uhr in das Juweliergeschäft mit Goldankauf an der Lübecker Straße gestürmt sein. Mindestens einer der Räuber soll dem Verkäufer ins Gesicht geschlagen haben. Dabei stürzte der Mann auf den Boden. Er wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Augenzeuginnen und -zeugen sprachen von hektischen Szenen vor dem Juweliergeschäft.

Kriminalpolizei fahndet nach Tätern

Wie viel gestohlen wurde ist unklar. Nach dem Überfall rannten die Täter in eine unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ein Polizeihund nahm eine Spur bis zur nahegelegenen U-Bahnstation Lübecker Straße auf. Auch mit dem Polizeihubschrauber fahnden die Einsatzkräfte nach den Männern. Die Spurensicherung sucht nach Beweismitteln im Juweliergeschäft und die Einsatzkräfte analysieren Videomaterial vom Tatort und befragen Zeuginnen und Zeugen.

