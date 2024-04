Hamburg: Grüne fordern neue HVV-Angebotsoffensive Stand: 15.04.2024 06:20 Uhr Verkehrspolitikerinnen und -politiker der Hamburger Grünen haben eine neue Angebotsoffensive beim HVV gefordert. Viele Busse und Bahnen seien teilweise voller als vor der Corona-Pandemie.

Von 2018 bis 2020 wurde in Hinblick auf neue Linien und dichtere Takte bei Bus und Bahn deutlich zugelegt. Aber in der Pandemie kam diese sogenannte Angebotsoffensive ins Stocken. Jetzt sei es Zeit, sie wieder aufzunehmen, fordern Verkehrspolitikerinnen und -politiker der Grünen in einem Antrag für die Mitgliederversammlung Ende April.

Überprüfung der Auslastung im September

Im vergangenen Jahr lag die Auslastung der Verkehrsmittel in einigen Monaten schon höher als vor Corona. Ein Grund dafür ist das Deutschlandticket, das ab August außerdem für alle Schülerinnen und Schüler gratis sein soll. Die Verkehrsbehörde erwartet 170.000 Nutzerinnen und Nutzer. Ob Busse und Bahnen dadurch spürbar voller werden, soll im September überprüft werden, sagte HVV-Sprecher Rainer Vohl.

Neue Angebote in Planung

Einzelne Neuerungen seien schon in Planung, etwa ein Expressbus von Harburg zum Airbus-Werk. Ein generell größeres Angebot sei aber eine finanzielle Frage. Die grüne Landesarbeitsgemeinschaft Verkehr fordert, dass die Stadt schon im kommenden Jahr deutlich mehr Geld in den Nahverkehr investieren müsse.

