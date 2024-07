Hamburg: Frau offenbar antisemitisch beleidigt und angegriffen Stand: 17.07.2024 12:51 Uhr Im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld hat eine Radfahrerin offenbar eine Fußgängerin antisemitisch beleidigt und angegriffen. Die 56-Jährige hatte die auf dem Fußweg fahrende Radfahrerin angesprochen, dabei kam es zum Streit.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ging die 56-Jährige am Montagmittag auf dem Fußweg an der Bahrenfelder Chaussee und machte die ihr entgegenkommende Radfahrerin auf das Fehlverhalten aufmerksam. Dann kam es zum Streit und die Radfahrerin soll die 56-Jährige judenfeindlich beschimpft haben.

Fußgängerin offenbar mit Halsketten gewürgt

Anschließend soll die Radfahrerin unvermittelt die markanten Halsketten der Fußgängerin ergriffen und sie damit gewürgt haben. Die Frau stürzte hierdurch und soll am Boden liegend von der Radfahrerin getreten worden sein, wie sie später selbst der Polizei schilderte.

Passanten greifen ein - mutmaßliche Täterin flieht

Passantinnen und Passanten bekamen den Vorfall mit und griffen ein. Daraufhin ließ die Angreiferin von der Fußgängerin ab und flüchtete. Die 56-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen unter anderem im Halsbereich und wurde von einer hinzugezogenen Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Die gesuchte Radfahrerin soll etwa 40 bis 50 Jahre alt sein. Sie soll 160 - 170 Zentimeter groß sein und eine kräftige Statur und hellblonde, kinnlange Haare sowie eine helle Augenfarbe haben. Die Polizei wollte zu Details der Auseinandersetzung keine genauen Angaben machen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Hinweise aus der Bevölkerung erbeten

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Die Ermittlungen vom Landeskriminalamtdauern an.

