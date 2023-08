Falsche Hochwasser-Meldung von Warn-Apps Katwarn und NINA

Stand: 02.08.2023 14:06 Uhr

Es gab offenbar technische Probleme bei den Warn-Apps NINA und Kattwarn. Sie haben am Mittwochmorgen fälschlicherweise vor einem mittleren Hochwasser in Hamburg gewarnt. Laut Feuerwehr Hamburg bestehe allerdings keine Gefahr, an keinem Wasserlauf in der Stadt.