Hamburg-Eilbek: Neue Gedenktafel für Helmut Schmidt Stand: 05.09.2024 17:57 Uhr In Eilbek erinnert seit Donnerstag eine Gedenktafel an den früheren SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt. Sie ist ein neuer Höhepunkt eines Rundgangs zur Stadtteil-Geschichte, den es bereits seit 14 Jahren gibt.

Die Gedenktafel soll an die Kindheit und Jugend von Helmut Schmidt erinnern. Er wohnte von 1931 bis 1942 mit seinen Eltern in einer Etagenwohnung in der Schellingstraße. Hier feierte er auch Hochzeit mit seiner Frau "Loki".

Hamburger Schachklub wo einst das Wohnhaus war

Das Wohnhaus wurde während des Zweiten Weltkriegs zerstört. Heute ist dort der Hamburger Schachklub zuhause. Er ist mit 800 Mitgliedern einer der größten Deutschlands. Helmut und Loki Schmidt waren selbst begeisterte Schachspieler.

