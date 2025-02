Hamburg-Eidelstedt: Nach Autounfall greift nackter Mann mit Messer an

Stand: 10.02.2025 10:08 Uhr

Erst ein Verkehrsunfall und kurz darauf ein Messerangriff in Eidelstedt: In der Elbgaustraße sind in der Nacht zu Montag in Höhe Spreestraße zwei Autos zusammengestoßen – dann eskalierte die Situation offenbar.