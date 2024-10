Hamburg-Eidelstedt: Feuer und Verwüstung im Gymnasium Dörpsweg Stand: 07.10.2024 12:53 Uhr Zerschlagene Fensterscheiben und ein ausgebrannter Bücherraum: Unbekannte haben in einer Schule in Eidelstedt randaliert und dann auch noch Feuer gelegt. Mehr als 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Bilder zeigen ein komplett ausgebranntes Bücherlager im Gymnasium Dörpsweg in Eidelstedt. Dort hatten Unbekannte offenbar gezielt Unterrichtsmaterial aus den Regalen gerissen, auf einen Haufen geworfen und dann angezündet.

Deutliche Spuren von Vandalismus

Der etwa zehn Quadratmeter große Raum wurde so stark beschädigt, dass die Decke teilweise einstürzte. Dadurch hatten die Feuerwehrleute zunächst Probleme, in den Bücherraum zu gelangen und zu löschen. Im Eingangsbereich der Schule und in anderen Räumen wurden diverse Fensterscheiben eingeschlagen, die Wände mit schwarzer Farbe bespritzt und Teile der Schulkantine zerstört.

Kriminalpolizei ermittelt

Laut Schulbehörde fielen aufgrund der Aufräumarbeiten lediglich die ersten beiden Unterrichtsstunden an der Schule aus. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Wer hinter dem Einbruch steckt, ist noch unklar.

