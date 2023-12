Hamburg: Bischöfin Fehrs besucht Wohnungslose am Heiligabend Stand: 24.12.2023 16:24 Uhr Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs hat am Heiligen Abend das Diakonie-Zentrum für Wohnungslose in Hamburg-Eimsbüttel besucht und den Bedürftigen Mut zugesprochen.

Auch in schwierigen Zeiten wie gegenwärtig dürften Hoffnung und Zuversicht nicht verloren gehen, sagte sie und nahm dabei Bezug auf die Weihnachtsgeschichte. Mit der Geburt Christi, die am Heiligen Abend gefeiert wird, sei den Menschen Hoffnung gegeben. Fehrs nahm an dem traditionellen Weihnachtsessen teil, zu dem die Diakonie alljährlich wohnungslose Menschen einlädt. Sie suchte das persönliche Gespräch mit den Betroffenen und verteilte kleine Geschenke.

"Obdachlose Menschen spüren Einsamkeit besonders"

Die Tagesaufenthaltsstätte der Diakonie in der Bundesstraße bietet Obdachlosen umfassende Beratung und die Möglichkeit etwas zu essen, sich aufzuwärmen, zu duschen und Wäsche zu waschen. "Obdachlose Menschen spüren die Einsamkeit in diesen Tagen ganz besonders", sagte die Leiterin des Diakonie-Zentrums, Melanie Mücher. Mit dem Weihnachtsessen würde deshalb bewusst eine Möglichkeit geschaffen, eine Zeit in Gemeinschaft zu erleben.

Auch Mitternachtsbus hilft

Der Mitternachtsbus der Diakonie bringe dann am Abend heiße Getränke und auch etwas festliche Stimmung zu den Schlafplätzen der Obdachlosen. Nach den Worten Müchers haben sich auch in diesem Jahr wieder ehrenamtliche Helfer bereit erklärt, den Mitternachtsbus an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester durch die Hamburger Innenstadt zu steuern. "Wir teilen die stillen und die lauten Stunden mit den Menschen, die auf Hamburgs Straßen leben", erklärte Sonja Norgall, Projektleiterin des Mitternachtsbusses. An den Feiertagen herrsche am Bus eine besondere und familiäre Stimmung.

Hilfe für Obdachlose auf Spenden angewiesen

Das Weihnachtsessen und der Mitternachtsbus finanzieren sich laut Diakonie ausschließlich aus Spenden. Unter dem Motto "Mehr als eine warme Mahlzeit" hatten Mitte Dezember bereits mehr als 450 Obdachlose und weitere bedürftige Hamburger eine Weihnachtsfeier in der Fischauktionshallegefeiert. Neben einem Drei-Gänge-Menü mit Getränken gab es auch ein Showprogramm und gemeinsames Singen. Der Hamburger Sozialverband geht von etwa 2000 Obdachlosen in der Stadt aus. Erst Ende November hatte er seine Forderung nach mehr Tagesaufenthaltsplätzen erneuert

